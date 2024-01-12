В Киеве ожидают резкое повышение всех тарифов

Вадим Москаленко.  
12.01.2024 14:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Украина, Финансы


На Украине неминуемо откажутся от моратория на повышение тарифов, и скоро начнут выжимать из населения последние средства путём отключений и конфискаций.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил киевский финансовый аналитик и экономист, в прошлом советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине неминуемо откажутся от моратория на повышение тарифов, и скоро начнут выжимать из...

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«Мы неминуемо придём к более жёстким решениям. Рано или поздно отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов. Мы придём к тому, что и цена на природный газ для населения будет повышаться, и тепло, и горячая вода.

Рано или поздно все эти решения будут приняты. Банкротства физических лиц, изъятия имущества. Это всё, чего требует МВФ. Рост долгов и отключения – это ещё цветочки. Ягодки в этом случае впереди», – уверен экономист.

По его мнению, действия украинского руководства больше похоже на акт коллективного самоубийства.

«Наше правительство похоже на человека, который пытается подчинить какой-то механизм, и крутит гаечным ключом гайки. Резьба уже сорвалось, уже всё, ещё одно усилие и всё сломается, а они всё равно продолжают давить, причём с каким-то обречённым остервенением.

Поэтому тут уже ничего не сделаешь. Если правительство пытается самоубиться, как ты его остановишь», – добавил эксперт.

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