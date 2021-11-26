В Киеве ожидают российского удара по… Львову

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Новости Украины

Львов одним из первых может оказаться под ударом российской армии в случае полномасштабной войны.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-участник карательной операции против республик Донбасса волонтер Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гая, Львов является важным центром принятия решений на Украине, удар по которому ВС РФ могут нанести, не выходя за границы своего государства.

«Они имеют возможность со своей территории наносить по всем нашим центрам управления, важным логистическим узлам, по всем местам хранения боеприпасов, по всем важным стратегическим точкам удары даже со своей территории. Кстати, в 14-м году они так и делали. Это означает, что и Киев, и другие важные центры управления, а для того, чтобы посеять хаос, в первую очередь нужно разрушить центры управления. Потому что если центры управления не будут разрушены, то вы не сможете посеять хаос», – сказал экс-боевик.

«Соответственно, я более чем уверен, что сейчас Львов, который фактически является центром наших учений благодаря Яворовскому полигону, на котором уже неоднократно проходили учения с нашими международными партнерами из разных стран НАТО и не только… Львов нужно рассматривать как важный центр. Я уверен, что его и рассматривают как важный центр, если будет полномасштабная большая война», – заявил Гай.