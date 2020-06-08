08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Медицина, Местная власть, Политика, Украина
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В Киеве ожидают ужесточения карантина


Ради удара по рейтингу своих оппонентов перед местными выборами Владимир Зеленский и его команда пытаются переложить недовольство населения карантинными мерами с центральной власти на местную.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил аналитик, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев, несмотря на увеличение фактического количества заражённых, тем не менее, мог был проводить ослабление карантина, но к сожалению, сегодня этого нет.

Я думаю это делается с точки зрения будущих местных выборов – для того чтобы срезать рейтинг мэра Киева Виталия Кличко. Сама логика адаптивного карантина призвана снять недовольство население с правительства и перевести его на местные власти», – отметил Чаленко.

В свою очередь, политический аналитик Денис Гаевский подчеркнул, что киевская власть в преддверии местных выборов на Украине может объявить новый карантин, чтобы подавить политическую активность оппонентов.

«Учитывая общий уровень недоверия у граждан Украины к системе власти и государственным институциям, которое накапливалось уже 30 лет, карантинные меры, которые были введены в середине марта, были слишком жёсткие. Да, конечно, карантин нужен был, но не сворачивать же деятельность малого и среднего бизнеса.

Это делалось для передела рынков в пользу более крупных игроков, пользуясь сложной ситуацией. Я не исключаю, что во время выборов будет объявлено о новой волне эпидемии, и мы вернёмся к жёсткому карантину для того, чтобы подавить политическую активность», – резюмировал эксперт.

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