В Киеве ожидают ужесточения протестов «Нацкорпуса»

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Антипрезидентские акции, проводимые праворадикалами в Киеве, могут усилиться ближе к дате выборов главы государства.

Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал директор Агентства социальных коммуникаций, украинский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти походы на Банковую попадают на выходной день, когда президента там заведомо нет. То есть пока это такие очень предупредительные акции. Они же не просто так начали с такой лайт-версии протеста, а для того, чтобы было куда развивать эту динамику, чтобы можно было ужесточать эти все акции. По логике развития, своего пика жесткости эти акции должны достичь 26-29 числа. Все зависит от того, как они просчитают медийный эффект этих акций», – заявил Белашко.