В Киеве озвучили хитровымудренный план победы над Россией

18.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужно забирать оставшуюся в Крыму военную технику. Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США радио «Крым. Реалии» заявили украинские военные эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам военного обозревателя Владимира Заблоцкого, вся техника, которая была в Крыму у ВСУ, на 90% устарела еще до момента воссоединения полуострова с Россией.

«Даже просто восстановление ее не имеет никакого смысла. Личного состава для такого количества кораблей тоже нет. Базировать их негде. Да и она устарела уже. Она тогда уже была морально устаревшей, ну куда мы ее можем использовать? Некуда нам ее использовать. Фактически 90% того, что там было на момент аннексии, нуждалось в ремонтах разного рода. Что с них сняли, мы не знаем. Их наверняка разукомплектовали. Брать их ни в коем случае нельзя», – заявил Заблоцкий.

Кроме того, Украине невыгодно забирать технику, поскольку это сделает бессмысленным иски, которые страна подала против России с требованием компенсировать ущерб от «потерь». Об этом заявил военный эксперт, депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук: «Безусловно, учитывая те иски, которые есть, Украины против Российской Федерации, в частности по Крыму, для нас юридически нужно, чтобы эта техника оставалась там. Забирать нам не имеет смысла. Это очередное доказательство, которым Москва официально признает: «Да, мы захватили»… В военном плане у меня не возникает сомнений, что эта техника небоеспособна».