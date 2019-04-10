В Киеве озвучили неутешительный прогноз для Ляшко

10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Результат Олега Ляшко на этих президентский выборах показал падение поддержки его Радикальной партии. Если выводы не будут сделаны, а саму работу партии не переформатируют, то ляшковцев в новом составе парламента мы уже не увидим, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такой прогноз сделал киевский политический эксперт Александр Солонтай в интекрвью изданию УНН.

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“Политические партии, преодолевают 5%, они, казалось, автоматически имеют шанс на прохождение в ВР. Но здесь очень важна динамика. По проекту Олега Ляшко: хорошо, что они преодолели 5%-ный барьер и, казалось, могут претендовать на прохождение в ВР. Что является критическим – это то, что поддержка меньше на президентских выборах, чем на прошлых президентских выборах. Таким образом видим, что от выборов к выборам поддержка радикалов уменьшается. Если они сделают реорганизацию своего проекта – смогут пройти в ВР, если не сделают выводов и это падение продолжится – не пройдут в следующий парламент”, – сказал он.

По словам эксперта, вероятность РПЛ попасть в ВРУ будет зависеть также от ряда внешних факторов. В частности, от того, какие другие политические силы будут претендовать на электорат Ляшко.

“Потому что, по большому счету, избиратели, которые хотят обновления и уставшие от всего, что было – они же устали не только от всей украинской политики – Тимошенко, Порошенко и так далее, но они устали, в том числе, и от Ляшко, от всех кто были в политике в течение длительного времени. Это очень сильно ударяет по шансам всех политических партий, которые уже были в парламенте – независимо или это радикалы, или кто-то другой. Существует большой запрос на обновление”, – добавил Солонтай.

Напомним, в первом туре президентских выборов за Ляшко отдали свои голоса лишь 5,48% избирателей. Больше всего голосов радикал взял в Черниговской, Волынской и Ровенской областей. Хуже всего за Ляшко голосовали в Киеве, Донецке и Днепропетровске.