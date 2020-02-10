10.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Грузия, Донбасс, Молдова, Политика, Россия, Украина
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В Киеве озвучили план «распыления ресурсов России»


Украина, Молдавия и Грузия должны скоординировать свою антироссийскую деятельность, чтобы распылить ее ресурсы и заставить действовать на разных фронтах одновременно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр по делам «оккупированных территорий» Вадим Черныш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, у РФ не хватит сил противодействовать на нескольких направлениях.

«В свое время мы подписали соответствующие протоколы между правительствами Грузии, Молдавии и Украины для того, чтобы обмениваться в онлайн-режиме, скажем, всеми элементами, которые дают возможность нам выработать похожие подходы и выучить опыт друг друга, мы начали обмениваться информацией.

Но сейчас, насколько я знаю, этот механизм так не работает. И мне кажется, его нужно возобновить, не просто политические рукопожатия и заявления, а на ежедневной основе аналитический центр, аналитическая группа, которая должна следить.

Кстати, мы должны понять, что ресурса на все страны одновременно у России не хватит. У них один Козак, один Сурков. Даже влияния не хватит. Потому они начинают активности по разным странам в разные моменты, потому что они тоже ограничены в резерве, в ресурсах и в возможностях.

И это единственный мостик между теми же самыми странами, которые Россия относит к своей зоне влияния – одновременные действия будут разрывать шаблоны, которые Россия сама создавала», – заявил Черныш.

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