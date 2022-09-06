В Киеве озвучили Западу полный перечень своих хотелок и назвали сумму

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Новости Украины

Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых киевский режим ожидает от ЕС и США.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

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«Полное энергетическое эмбарго, а также отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT — это первоочередные шаги, которых мы ожидаем от ЕС и других наших партнеров. Россия ведет энергетическую войну против Европейского Союза, и Европа должна реагировать соответствующим образом», — перечислил Шмыгаль хотелки Украины.

Жозеп Боррель в свою очередь подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину финансово, политически и военно столько, сколько потребуется для ее победы над Россией на поле боя.

«Мы полны решимости построить сильную, богатую Украину как часть европейской семьи», — отметил Жозеп Боррель.

Также Шмыгаль в очередной раз обьявил о финансовых претензиях Киева. По его словам, 326 млрд долларов – это прямой “физический” ущерб нанесенный Украине войной, который правительство Украины смогло верифицировать – совместно с экспертами Всемирного банка.

105 млрд долларов из этой суммы необходимо будет потратить на восстановление разрушенного, добавил Шмыгаль, намекая, что эти деньги должен дать ЕС. Отметим, что аппетиты киевского режима стали скромнее. Ранее топ-чиновники Банковой называли цифры в 400, 600 и даже 800 миллиардов долларов.