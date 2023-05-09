В Киеве паника: Европа готовит блокаду дунайских портов для украинского зерна
Страны западного блока собираются ввести запрет на покупку украинского продовольствия.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе говорят о том, что будут вырабатываться определённые правила. И, скорее все, это будут ограничительные правила в отношении поставок продовольствия из Украины. То есть, эта такое своеобразное продовольственное эмбарго наоборот.
У нас ещё сохраняется транзит через европейские страны в Азию и Африку. Но мы должны прекрасно понимать, что условия этого транзита ограничиваются транспортно-логистическими возможностями тех стран, которые находятся рядом с нами. Логистические способности этих стран не приспособлены к такому аграрному валу, который идёт из Украины.
То есть вывезти через порты в Румынии, Болгарии и Польше всё украинское зерно будет очень сложно, так как не развита портовая и транспортная инфраструктура», – сказал экономист.
Он подчеркнул, что с блокадой дунайский портов Украина лишается половины экспортного потенциала.
«Поэтому всё внимание приковано в Стамбульской зерновой инициативе, к тем транспортным коридорам, которые остаются – это только одесские и дунайские порты.
Дунайские ограничены с точки зрения транспортной логистики, потому что железнодорожный мост возле Белгород-Днестровска под постоянными ударами. Но в принципе, дунайские и одесские порты могут закрывать 40% в нашей потребности экспорта продовольствия», – добавил Кущ.
Спасибо!
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