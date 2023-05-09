В Киеве паника: Европа готовит блокаду дунайских портов для украинского зерна

Вадим Москаленко.  
09.05.2023 14:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Дзен, Зерно, Политика, Сельское хозяйство, Украина


Страны западного блока собираются ввести запрет на покупку украинского продовольствия.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока собираются ввести запрет на покупку украинского продовольствия. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В Европе говорят о том, что будут вырабатываться определённые правила. И, скорее все, это будут ограничительные правила в отношении поставок продовольствия из Украины. То есть, эта такое своеобразное продовольственное эмбарго наоборот.

У нас ещё сохраняется транзит через европейские страны в Азию и Африку. Но мы должны прекрасно понимать, что условия этого транзита ограничиваются транспортно-логистическими возможностями тех стран, которые находятся рядом с нами. Логистические способности этих стран не приспособлены к такому аграрному валу, который идёт из Украины.

То есть вывезти через порты в Румынии, Болгарии и Польше всё украинское зерно будет очень сложно, так как не развита портовая и транспортная инфраструктура», – сказал экономист.

Он подчеркнул, что с блокадой дунайский портов Украина лишается половины экспортного потенциала.

«Поэтому всё внимание приковано в Стамбульской зерновой инициативе, к тем транспортным коридорам, которые остаются – это только одесские и дунайские порты.

Дунайские ограничены с точки зрения транспортной логистики, потому что железнодорожный мост возле Белгород-Днестровска под постоянными ударами. Но в принципе, дунайские и одесские порты могут закрывать 40% в нашей потребности экспорта продовольствия», – добавил Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть