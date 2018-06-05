05.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Украина

В Киеве паника: Российские пограничники парализовали работу портов в Бердянске и Мариуполе


Россия начала морскую блокаду Украины, в ходе которой российские пограничники досматривают каждое судно, идущее в порты Бердянска и Мариуполя.

Об этом в эфире телеканала UA:Первый заявил эксперт организации «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, отслеживающий морскую активность у берегов Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это элемент экономической блокады портов Бердянска и Мариуполя. Конечно, это делается очень системно. Нужно учитывать то, что государство-враг, государство-агрессор и оккупант Крыма и территорий на Донбассе, действует очень системно. И спецслужбы, и Министерство иностранных дел и, собственно, структуры президента Путина. Они ничего не делают просто так.

Это давление. Заблокировать мариупольский и бердянский порты, оставить без работы тысячи. Мариуполь – это больше трех тысяч, Бердянск – больше тысячи только в порту, создать там социальное напряжение в этих регионах, а мы знаем, что там есть много тех, кто Путина ждет», – заявил Клименко.

Он также критикует украинскую власть за отсутствие позиции по этому поводу и уверен, что с такими темпами российские пограничники будут отлавливать украинские суда уже прямо в портах Бердянска и Мариуполя.

«В последние две недели мы наблюдаем, как все ближе и ближе эта зона задержаний приближается непосредственно к Бердянску и Мариуполю. Если не будет адекватных действий со стороны украинских органов власти, то скоро, руководствуясь тем законодательством, которое еще действует, об Азовском море, мы скоро увидим, как пограничные корабли ФСБ задерживают судна непосредственно в акватории мариупольского и бердянского порта», – паникует эксперт.

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