В Киеве паника: Шойгу начал использовать искусственный интеллект

25.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Демонстрация российских войск и отвод их в место дислокации – эта первая фаза русских по подготовке к военным действиям.

Об этом в эфире «5 канала» заявил спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Андрей Шараскин, экс-боевик «АТО», ныне примкнувший к партии «Голос», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит последние семь лет, чётко делится – видимым нам стал военный компонент, когда откровенно вошли войска. И это то, что нам показали и сейчас. Скажем так, нам показали эшелоны, и мы включились тогда, когда надо было включиться в информационном поле.

Но до того, с 2014 года постепенно год за годом, и по годам можно отследить, как насыщался Крым, как туда завели энергомост, как возвели Керченский мост. Как перебрасывались и строились там военные части, как модернизировались причальные стенки. Как модернизировалась базировка подводных лодок. Об этом мы видели только по отзывам напуганных крымчан, которые говорят: у нас забирают пляж», – уверяет Шараскин.

«Нам было это незаметно, а сейчас нам показали фазу планового завершения переброски войск и показали ударную группировку, которую можно достаточно быстро собрать», – пояснил экс-боевик.

«Они поставили на вооружение систему управления войсками и огнём на основе искусственного интеллекта, которая позволяет в 40-50 раз быстрее проводить решения. Они туда загружают данные. Это громко сказано – искусственный интеллект, это алгоритм, способный обучаться. Они это ввели», – стращал студию правосек.

«Сейчас мы увидели финальную стадию, когда они собрали маркеры не только с территории Украины, они собрали маркеры по всем союзникам – кто куда перекинул войска, как и что. И они уже готовы к ближайшим сценариям. То есть, первая фаза по подготовке у них завершена», – заключил Шараскин.