В Киеве паника: У России могут появиться ракеты, которые не сбивает даже «Патриот»

Если Россия получит от иранских или северо-корейских партнеров дальнобойные ракеты, это станет большой проблемой для Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, они получили технологии баллистических ракет, которые приближаются к уровню межконтинентальных. А это означает больше 5 тысяч километров. Уже может быть 7-8 тысяч километров. Для Украины самые опасные – это ракеты, дальностью 1000-5000 километров, которыми Россия может потом и с глубины территории бить по Украине.

Потому что на самом деле, в чем проблема с баллистическими ракетами? Если эта ракета на 5000 километров запущена из глубины российской территории, а бьет по украинской территории, то скорость этой ракеты и ее траектория такая, что даже «Патриоты» могут не справляться», – заявил Згурец.