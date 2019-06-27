В Киеве паника: Украина не готова к кибератаке из России

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина абсолютно беззащитна в кибернетическом плане, так как доступ к объектам критической инфраструктуры и персональным данным граждан полностью открыт.

Об этом в ходе пресс-конференции «Вторая годовщина кибератаки «NotPetya» заявил эксперт по кибербезопасности Андрей Перевезий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша страна находится в состоянии кибервойны – мы находимся в состоянии войны с РФ. Я не готов на сегодняшний день гарантировать, что у кого-то что-то в голове не стукнет, и на нашу инфраструктуру, на наши объекты критической инфраструктуры не начнётся кибернетическая атака.

И на сегодняшний день, как показали наши исследования, объекты критической инфраструктуры не просто не защищены – они находятся в открытом доступе. Точно так же в открытом доступе находятся персональные данные наших граждан. И персональные данные, такие как серия и номер паспорта, индикационный код, место жительства, даже личный номер телефона. И эти данные находятся просто в Интернете, их не надо искать», – сказал эксперт.

По его мнению, сегодня Украина совершенно не готова к кибератаке уровня «NotPetya».

«Когда 2 года назад был «NotPetya», Украина вспомнила о том, что у неё есть кибербезопасность. На уровне бизнеса, государства начались разговоры, началось развитие отрасли. Прошёл год, всё начало потухать.

Возможно, процентов на десять меньше, чем было от «NotPetya», Украина сегодня не готова к повторной кибератаке уровня «NoyPetya», потому что, как пример, за последнюю неделю только я знаю пять конкретных кампаний, в которых были зашифрованы данные. Алгоритм зашифровки данных и распространения вируса был тот же, что и у «NotPetya», – добавил эксперт.