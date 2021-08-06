В Киеве паника: Украине нечем остановить колонны белорусских танков

06.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

У ВСУ нет ни боевых возможностей, чтобы прикрыть границу с Азовского или Черного морей, ни топлива или противотанковых комплексов, чтобы остановить наступление колонн из Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» завил украинский эксперт по безопасности Семен Кабакаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной такого плачевного состояния армии по мнению Кабакаева, является невыполнение государственного оборонного заказа.

«С 2019 года оборонный заказ передвигается на каждый год. То есть условно, в 2019 году в вооруженные силы должны были быть поставлены комплексы «Нептун». Они до сих пор в 2019 году не поставлены. Поставлена одна машина, Макет, который стоит просто как картонная коробка. Там нет ни ракет, она неработоспособна, ничего… Мы понимаем, что береговая линия обороны на территории Черного и Азовского моря остается пустой сейчас. Тот ракетный щит, который при Турчинове планировался, в который входил комплекс «Нептун», он сейчас не будет работать потому, что Владимир Зеленский сказал: «А давайте закупим два самолета Ан, я государственные гарантии на них дам из бюджета, а все остальное, как получится», – сказал Кабакаев.

«То есть сейчас в государстве мы имеем в оборонном заказе государственные гарантии только на самолеты Ан, о которых говорил Владимир Зеленский. У нас не закрыта береговая линия обороны. Дальше – ракетные комплексы «Ольха-М», например, которые могут уничтожать ракеты системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» и так далее, на стадии разработки, испытаний и уже могут поставляться в войска фактически – денег и финансирования нет вообще. Например, противотанковые ракетные комплексы «Стугна», которые должны быть в каждом подразделении. Это хорошо, что мы получили «Джавелины», но, послушайте, друзья – они же сейчас стоят как в музее, ими же никто не пользуется, и это было одним из условий Соединенных Штатов», – добавил эксперт.

«Если мы представим, что с территории Белоруссии у Лукашенко протечет крыша и поедут танковых три-пять клиньев на территорию Украины, и он решит, что должен открыть полномасштабную войну, чем мы их останавливать будем? Владимир Зеленский будет кричать: «Остановитесь»? Что мы будем делать? Противотанковые комплексы не финансируются. И когда мы с вами говорим о государственном оборонном заказе – так, послушайте, денег нет. Элементарно – топливо для войск – не выполнен заказ на 80%», – заявил Кабакаев.