В Киеве паника: Украинский бизнес переходит «в руки Путина»

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Покупка телеканала «ZIK» Виктором Медведчуком сравнима с бывшей монополией одного известного украинского олигарха на «ПриватБанк» и крупный телеканал.

Об этом в эфире крымскотатарского телеканала «ATR» заявила украинский журналист Татьяна Даниленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своё время, в 2015, кажется, году, «ПриватБанк» национализировали по одной простой причине и пытались это сделать ещё при Януковиче, перекупить, раздробить и так далее. По одной причине: потому что «ПриватБанк», кроме каких-то там экономических причин, он ещё и был угрозой для нацбезопасности в том смысле, что у его владельца был телеканал, через который он мог посылать месседжи людям, который имеет огромный охват и банк, у которого миллионы людей имеют карточки. И поэтому в любой момент владелец всего этого добра мог обвалить, например, курс гривны либо спровоцировать какую-то панику, что угодно.

А сейчас мы имеем ситуацию, когда в любом бизнесе за российские деньги можно устроить определённую монополию и диктовать государству, потому что эти деньги и эти суммы, которые платят за телеканалы, за что-угодно, они не рыночные, в первую очередь, потому что у России есть большие деньги, я думаю, что он (Медведчук – прим. ред.), возможно, берёт большие деньги, чем он здесь тратит.

Это совсем не те средства, которые раньше предлагали, насколько мне известно, экс-владельцу канала «ZIK», он длительное время хотел продать телеканал и разным людям его предлагал. Максимальная сумма, за которую он его предлагал – 7 миллионов долларов. Опять-таки, это моя информация, возможно она недостоверная, но насколько мне известно, здесь идёт речь о значительно большей сумме», – рассказала она.

Нардеп Егор Соболев добавил, что даже украинская мобильная связь частично под контролем России, что чрезвычайно «опасно».

«Мы тронули эту тему, она на самом деле опасна с самого начала войны и не решена. Вся украинская мобильная связь, львиная доля энергетики напрямую принадлежит россиянам. Причём это россияне с окружения Путина. Я уже не говорю о металлургии, об активах в сельском хозяйстве – это ещё можно прожить. Но представьте себе, нет ни одного мобильного оператора в Украине, который не контролируется россиянами», – сокрушался политик.