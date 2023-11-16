В Киеве паника: ВПК России растет от Петербурга до Урала

Вадим Москаленко.  
16.11.2023 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Несмотря на западные санкции, российский ВПК продолжает расти по всем регионам страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на западные санкции, российский ВПК продолжает расти по всем регионам страны. Об этом...

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«Резко выросла и достигла своего максимума оборонная промышленность России. Это ВПК. Фактически, все территории, где существуют какие-то заводы ВПК, они показывают очень серьёзный рост.

Сейчас в Росстате вышла статистика по сентябрю. К ней можно относиться по-разному, но тенденцию она чётко показывает. Мы должны понимать, что все регионы, где есть ВПК, от Петербурга до Урала, каждая область показывает рост 15-25% по этой обрабатывающей отрасли», – сказал эксперт.

«Да, эти средства идут не в экономику, и черед два-три года это станет большой проблемой для всей системы РФ. Но для них задача сейчас – обеспечить снарядами, и не только снарядами, российскую армию.

И тут статистика показывает, что они на самом деле смогли начать изготовление устаревшего, но военного оборудования практически по всей территории РФ», – сказал Денисенко.

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