В Киеве паника: ВПК России растет от Петербурга до Урала

Несмотря на западные санкции, российский ВПК продолжает расти по всем регионам страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил политолог Вадим Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Резко выросла и достигла своего максимума оборонная промышленность России. Это ВПК. Фактически, все территории, где существуют какие-то заводы ВПК, они показывают очень серьёзный рост.

Сейчас в Росстате вышла статистика по сентябрю. К ней можно относиться по-разному, но тенденцию она чётко показывает. Мы должны понимать, что все регионы, где есть ВПК, от Петербурга до Урала, каждая область показывает рост 15-25% по этой обрабатывающей отрасли», – сказал эксперт.