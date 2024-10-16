В Киеве паника: Зашли военные КНДР, Ирана и КНР! Аккордеон «Украина» могут порвать

Вадим Москаленко.  
16.10.2024 08:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Китай, КНДР, Россия, Украина


На территории Ростовской области уже якобы присутствуют 8 тысяч северокорейских солдат, иранские офицеры и китайские специальные военные группы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политолог Тарас Семенюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Ростовской области уже якобы присутствуют 8 тысяч северокорейских солдат, иранские офицеры и...

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«Уже СМИ пишут о возможном присутствии нескольких тысяч военнослужащих из Северной Кореи. Речь идёт как минимум о 8 тысячах лиц, которые присутствуют в Ростовской области, которые, возможно, готовятся, и Россия может их применить в определённых мясных штурмах.

Второе, по информации моих источников, военные Ирана тоже находятся на территории России, пока что, я так понимаю, речь идёт о людях офицерского уровня, которые, возможно, берут участие в подготовке кого-то или помогают русским адаптировать оружие, которое они передали. И все в ожидании информации, действительно ли Китай отправил своих военных. Опять же, мои источники говорят, что эта информация может быть правдивой, что специальные военные группы Китая присутствуют в той же Ростовской области», – сказал Семенюк.

«Уже мы видим, военно-политическое руководство об этом заявляет и ведущие СМИ. Поэтому наличие таких фактов должно заставлять Запад быть максимально быстрым и динамичным в принятии решений в отношении нашей страны для укрепления ВС. Потому что если дальше растягивать этот аккордеон, он рано или поздно порвётся и пользы тогда от него не будет. Его нужно двигать, им нужно работать, быстро работать, чтобы находить решения на такие случаи», – резюмировал политолог.

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