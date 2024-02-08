В Киеве паникуют: Грызня Зеленского и Залужного грозит дезорганизацией фронта

Анатолий Лапин.  
08.02.2024 13:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к дезорганизации на фронте, потому что он пользуется большим авторитетом в армии.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного может привести к дезорганизации на фронте, потому что он...

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По мнению Карасева, потеря контроля над армией – это один из факторов, почему президент Владимир Зеленский не спешит отправлять Залужного в отставку.

«Проблема контроля над армией. Генерал Залужный очень популярен в армейских кругах – и в генералитете, и в рядовом составе. Проблема в том, как армия будет реагировать на волевое решение президента уволить Залужного», – сказал эксперт.

«А война же продолжается, идут упорные бои вокруг Авдеевки, накапливаются силы для наступления Вооруженных сил Российской Федерации под Купянском Харьковской области.

Но война идет – как бы эта отставка ни привела к осложнениям на фронте, дезорганизации армейских действий, в целом армии, и как не потерять контроль над армией. Это тоже важный момент», – заявил Карасев.

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