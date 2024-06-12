В Киеве паникуют: Падение Часова Яра запустит эффект домино

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Если российской армии удастся занять Часов Яр, то вслед за ним падет большое количество находящихся рядом населенных пунктов, которые станет невозможно оборонять из-за перепада высот. Фактически можно ожидать ситуации, подобной тому, как ВСУ бежали после освобождения российской армией Авдеевки.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитБюро» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если российской армии удастся занять Часов Яр, то вслед за ним падет большое количество...

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«Почему важен Часов Яр? Потому что это одна из самых высоких точек Донбасса в целом. Захватив Часов Яр, можно продолжать наступление на Константиновку, например, или можно даже идти в наступление в Краматорско-Славянской агломерации, 20 километров. Это самая высокая точка, падение которой может иметь эффект падения Авдеевки, когда будут потеряны все окрестности сразу и линия фронта сдвинется к другим большим городским агломерациям», – заявил Бортник.

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