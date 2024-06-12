В Киеве паникуют: Падение Часова Яра запустит эффект домино

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Если российской армии удастся занять Часов Яр, то вслед за ним падет большое количество находящихся рядом населенных пунктов, которые станет невозможно оборонять из-за перепада высот. Фактически можно ожидать ситуации, подобной тому, как ВСУ бежали после освобождения российской армией Авдеевки.

Об этом в эфире интернет-канала «ПолитБюро» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему важен Часов Яр? Потому что это одна из самых высоких точек Донбасса в целом. Захватив Часов Яр, можно продолжать наступление на Константиновку, например, или можно даже идти в наступление в Краматорско-Славянской агломерации, 20 километров. Это самая высокая точка, падение которой может иметь эффект падения Авдеевки, когда будут потеряны все окрестности сразу и линия фронта сдвинется к другим большим городским агломерациям», – заявил Бортник.