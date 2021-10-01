В Киеве паникуют: Россия «аннексировала» Донбасс вслед за Крымом

01.10.2021 19:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проведение в Донбассе выборов в Госдуму РФ свидетельствуют о том, что ЛДНР вслед за Крымом фактически стали «аннексированной» Россией территорией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Игорь Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос выборов в Госдуму РФ важен для Украины не столько в части результатов, которые получили, а в части их проведения на временно оккупированных территориях, в частности – Донбасса. Кто бы что ни говорил, но это уже вопрос аннексии этой территории, и введение её не только в рублёвую зону, не только экономическую, но и вопрос политического привлечения. И сейчас мы уже видим радикализацию определённых заявлений, как раз из-за привлечения к российской политической системе и делегирования части людей, которые были в Донбассе как боевики», – переживает он.

Петренко подчеркнул, что политическая интеграция Донбасса в РФ делает практически невозможным возвращение региона под контроль Киева.

«Это серьёзная проблема, серьёзная угроза, решения которой у нас на столе пока нет. Конечно, мы заявляем, ищем поддержки наших партнёров. Но чего мы добиваемся – это непризнания выборов в Крыму и осуждения того, что происходило на оккупированных территориях. Но на самом деле – это серьёзный камень преткновения в вопросе реинтеграции. Она и так буксует, и неизвестно, когда будет», – резюмировал политолог.