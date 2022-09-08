В Киеве паникуют: Россия накроет новые территории ядерным зонтиком

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Новости Украины

Россия планирует после референдумов присоединить к себе освобожденные территории Украины и прикрыть их своим ядерным оружием.

Об этом в эфире телеканала «Общественное. Новости» заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Загороднюка, попытки украинской армии атаковать на разных направлениях, которые могут привести к срыву референдумов, сделаны вовремя.

«Это очень своевременно, потому что сейчас они готовят так называемые референдумы, которые, конечно, будут надуты, написаны и так далее. Но они, эти референдумы, готовятся для того, чтобы иметь возможность применить ядерную доктрину. Это делается исключительно для того, чтобы на Запад послать месседж, что это уже территория России, не лезьте сюда, потому что есть риск ядерной эскалации», – сказал бывший глава украинского оборонного ведомства.

«К сожалению, так называемое ядерное сдерживание действует пока еще. Оно все меньше и меньше, я надеюсь, будут действовать. Это вопрос переговоров. Понимая, что это действует, русские пытались и пытаются заявить, что юг Украины – это Россия и далее сказать: «Если полезете туда, то мы имеем право применить ядерное оружие», – заявил Загороднюк.