В Киеве паникуют: Россия перешагнула барьер боязни применения крылатых ракет

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Россия в Крыму наращивает потенциал разных видов оружия что, в числе прочего, позволяет восстановить ядерный потенциал на полуострове.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-командующий ВМС Украины (2014-2016 гг.), вице-адмирал Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году, на период оккупации Крыма, носителей крылатых ракет – ноль. На сегодня – 40, на 2020 год – 168. Это беспрецедентная милитаризация. Тем более что те силы, на которых размещается это ударное оружие, проходят через сирийский конфликт. То есть личный состав имеет опыт боевого применения. Он перешел барьер боязни боевого применения, они потренировались на сирийцах”, – утверждает экс-командующий.

Он также отметил, что в разы увеличивается “авиационная и береговая составляющие”.

“Очень аргументированное действие РФ в Крыму – восстановление ядерной составляющей, ядерного потенциала в Крыму. То есть создана триада по носителям – надводные, авиационные и береговые носители, которые способны использовать ядерное оружие. В том числе речь идет об использовании законсервированных ядерных баз в Крыму», – сказал Гайдук.