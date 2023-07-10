В Киеве паникуют: Штаты заканчивают военную поддержку Украины, толкая ее к переговорам

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Если Украина и дальше хочет получать американскую поддержку по типу того, как это делает Израиль, ей нужно прекратить войну.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден говорит: сначала окончание войны, потом гарантированная военная помощь. Ну мы же не дураки, давайте читать между строк – это означает сначала заморозка войны, потом израильский сценарий. Пока вы не согласитесь на заморозку войны, будете рассчитывать на эти малюсенькие пакеты военной помощи, которые мы вам подбрасываем. И то не факт, что эта военная помощь не закончится в ближайшее время, потому что, когда американцы приняли решение передать нам кассетные снаряды. И по этому поводу, почему-то, у нас поднялся радостный крик в стране», – сказал эксперт.

По его словам, на Украине не в ту сторону смотрят.

«Надо внимательно слушать, что американцы при этом говорят. Они говорят, что «у нас закончились снаряды для вас. Поскольку их нет и непонятно, через сколько они будут, сколько нам времени надо, мы вынуждены на этот неизвестный промежуток времени, который неизвестно, когда наступит, передать вам эти кассетные снаряды в небольшом количестве. Последнее, что у нас есть». Вот, что надо слышать – Байден этим дал сигнал, что помощь закончилась, снарядов для вас больше нет. Вашему наступлению помочь мы больше не можем», – заявил Корнейчук.