В Киеве Пашиняна объявили «агентом Москвы»

14.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия выжала из азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе максимум выгоды, одержав в нем победу.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший замминистра внутренних дел Украины Тигран Авакян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам бывшего украинского чиновника, премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался не ставленником международного спекулянта Джорджа Сороса, как многие считали до этого, а «российским агентом».

«Я комментирую данную ситуацию как российско-турецкий сговор. Причем, слово «Россия» я бы поставил обязательно на первое место. Все, что сейчас происходит, – это реализация плана Лаврова, так называемого, и Казанских соглашений, которые не были опубликованы. Фактически Россия одержала победу в данном конфликте, создана «серая зона» наподобие ДНР или ЛНР, которые существуют у нас в стране, на востоке Украины.

И мы имеем полностью контролируемую Россией ситуацию. Развеяны также все мифы, касательно происхождения Пашиняна, политического, как представителя «клуба Сороса», потому что Пашинян проявил себя полностью как агент влияния Российской Федерации на данном этапе. Фактически все, что происходило, являлось подготовкой теперешней развязки, которую мы видим», – заявил Авакян.

Ранее украинский политолог Сергей Белашко заявил, что Россия сумела «пропетлять» в конфликте между Арменией и Азербайджаном, сохранив хорошие отношения с обеими странами и усилив свое влияние в Закавказье.

Также беглый российский пропагандист-либерал Аркадий Бабченко заявил, что из конфликта в Нагорном Карабахе Россия получила максимум выгоды – теперь у нее есть фактическая военная база на территории Азербайджана, пусть и под видом миротворцев, а лояльный Западу премьер-министр Армении Никол Пашинян потерял авторитет в стране, которая будет вынуждена отказаться от своего нынешнего вектора, уйдя под зависимость от РФ.