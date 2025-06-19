В Киеве печаль: Россия лишь наращивает производство ракет и готовится к новым атакам

Санкции и три года полномасштабных боевых действий не смогли обрушить экономику России, которая продолжает увеличивать производство оружия.

Об этом в ходе выступления в финансируемом США «Евразийском Центре» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, Путин и Россия готовятся к новой эскалации, новым наступательным операциям и новым атакам . Есть разные сценарии. Так что, даже несмотря на экономические проблемы, которые мы наблюдаем в России, всё говорит о том, что у них много экономических проблем. Экономика России сейчас в плачевном состоянии», – уверяет экс-депутат.

Впрочем, она тут же добавила, что РФ не собирается снижать темпы военного производства.

«Например, данные о производстве ракет, крылатых ракет, таких как Искандер, Х-101, Кинжал. Им удалось увеличить производство оружия. И это очень печально, потому что даже в производстве боеприпасов они увеличили его в четыре раза.

Так что давайте извлечем уроки и не будем всегда надеяться, что Украина удивит нас, как в 2022 году, когда она освободила Херсон, затем уничтожила российский флот. Давайте наконец поймем, что оторвать Россию от Китая невозможно. И мы должны быть готовы к противостоянию со всем альянсом», – подытожила Гопко.