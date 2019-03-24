В Киеве перебрасывают «крымскую зраду», словно горячую картошку

24.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Вина за потерю Украиной Крыма лежит как на киевской власти, так и на администрации экс-президента США Барака Обамы, которая не стала оказывать «незалежной» поддержку в разжигании конфликта на полуострове.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что он (Пётр Порошенко – прим. ред.) имеет в виду изменения десятого раздела Конституции, поскольку крымские татары – коренной народ Крыма и АРК, это, де-факто, русская республика, которая была организована просто по факту русского большинства в Крыму – и вот мы результат видим, тотальное предательство, всё такое. И выясняется, что крымские татары оказались людьми, которые сохранили верность Украине, а большинство людей, к сожалению, нет, в основном военных: там ужасное предательство, я не знаю, как можно было сопротивляться при таком количестве предательств в силовых структурах.

Там была и доля вины, кстати, западных держав, и серьёзная, я думаю, что история расставит, как администрация Обамы сдавала Крым и Украину в тот момент, и другие. Но Бог с ними. Я абсолютно убеждён в том, что они говорили: «Ничего не делайте. Улыбайтесь». Я думаю, что Путин, сначала ждал, он когда вошёл в Крым, не сразу объявил, что хочет его присоединить, да? Он же ждал реакцию, смотрел вокруг, и увидел, что администрация Обамы, эти леваки, которые до сих пор так ничего и не поняли, судя по тому, что они говорят до сих пор, и сами неспособны были какие-то здравые вещи ему сказать, ни поддержать Украину в той форме, в которой тогда было нужно именно политико-дипломатическим путём и, может быть, военным, прислав флот Крыму, заблокировав, они могли это сделать, но ничего не совершили, а Украине говорили: «Ничего не трогайте», – рассказал он.

Бывший руководитель крымской ячейки «Батькивщины» Андрей Сенченко при этом отметил, что роль слов Юлии Тимошенко, просившей не выпускать танки из воинских частей на полуострове, чтобы не накалять ситуацию, была лишь рекомендательной, решения принимали иные лица.

«Я был рядовым членом парламента Украины, но я присутствовал на этом «собрании», которое потом оформили, как заседание Совета национальной безопасности. Там было более, чем сто человек. Но уполномоченными принимать решения были определённые, обозначенные законом, круги. И те люди имели разведданные, доклады всех силовых служб, они были уполномочены. Все остальные высказывали мнение, потому что им кто-то позвонил. И тогда, на самом деле, Тимошенко была в статусе даже не депутата. Да, она говорила: «Ребята, нам надо действовать таким образом, чтобы мы, во-первых, не спровоцировали наступление на Киев» – это было правильно, и именно так говорили там американцы. Это не означало, что нам, такими силами, которые имелись, необходимо было развязать войну. Но, те члены СНБО, как раз они должны были принять решение, как начинать сопротивление.

Потому что я, например, предлагал, извиняюсь, потопить паром в Керчи. Да, там есть ещё два порта, к которым могут подойти паромы и разгрузиться, но это, как раз, демонстрация сопротивления. Это не пальба, на которую у нас, к сожалению, не было, во-первых, сил, во-вторых, наши военные не были готовы, кто бы что сейчас, после пяти лет, не говорил. Сегодня появилось очень много «героев» на эту тему», – подчеркнул политик.

К обсуждению присоединился экс-депутат Верховного совета Крыма Василий Ганыш, осуждённый, несмотря на свою верность Украине, её же судом на 12 лет. Он констатировал, что полуостров киевская власть просто отдала, ничего не предприняв.

«Сейчас можно делать крайним кого угодно, будь то Тимошенко, либо кто-то другой, но я думаю, что придёт время, и придётся отвечать тем чиновникам, которые сейчас у власти, за те действия, которые они совершили по своей трусости.

Я хочу официально заявить, я в этом уверен на сто процентов, что сил для эффективного сопротивления в Крыму было достаточно. Практически все руководители районных, местных государственных администраций, очень большая группа проукраинских активистов, депутатов Верховного Совета Крыма шестого созыва ждали того, что будут какие-то команды, указания, решения государственной власти Украины. И то, что Сенченко сказал – в этом есть очень много правды. Но решения не принимались. Крым просто сдали, отдали на растерзание без сопротивления.

Я являюсь единственным депутатом, и это было подтверждено на суде, который проголосовал 6 марта на заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым против проведения референдума по его отсоединению. Единственный», – оправдался он.

На слова экс-депутата Крыма отреагировал зампредседателя запрещенной в РФ группировки меджлис Ахтем Чийгоз, заявив, что, несмотря на клятвы в верности Украине, тот остаётся предателем.

«Пан Ганыш участвовал в заседании уже незаконного, сепаратистского собрания Верховного совета. Уже после 27 числа, когда туда согнали и принимали уже нелегитимные решения. После этого ещё один гость, который не пришёл, хотелось бы ему в глаза сказать, Могилёв, будучи премьер-министром, который просто слинял от своих обязанностей, заявив, что он слагает, якобы, свои полномочия за незаконное принятие решений вот этими депутатами. Ну, нельзя так поступать», – резюмировал экстремист.