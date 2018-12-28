28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Культура, Общество, Происшествия, Скандал, Украина
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В Киеве перед входом в радиостанцию напали на известного украинского певца

На фронтмена популярной украинской группы DZIDZIO Михаила Хому совершили нападение в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсарь.

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Так, по ее словам, на певца напали перед эфиром на одной из радиостанций.

“Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция, и состояние Михаила устанавливает скорая помощь”, – написала Слюсарь.

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