28.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
В Киеве перед входом в радиостанцию напали на известного украинского певца
На фронтмена популярной украинской группы DZIDZIO Михаила Хому совершили нападение в Киеве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в Facebook сообщила представитель артиста Лилия Слюсарь.
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Так, по ее словам, на певца напали перед эфиром на одной из радиостанций.
“Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция, и состояние Михаила устанавливает скорая помощь”, – написала Слюсарь.
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16:17 28 декабря«Союз добровольцев Донбасса» раскритиковали за неуместный пиар
15:36 28 декабряУкраина угрожает сдать в плен все дефицитные единицы ВМСУ
15:15 28 декабря«Русские наши друзья» – жители Гюмри не оправдали надежд украинских провокаторов
15:10 28 декабряКрым нашел новый метод борьбы с украинской блокадой
15:07 28 декабря«Грамотная русская машина» берет Украину под контроль – Марчук
15:00 28 декабряКрым поставил рекорд за 27 лет
14:10 28 декабряВ Европе началась продажа путёвок в Крым в обход санкций
13:56 28 декабряКомандир ополчения объяснил, почему Лавров не прав
13:25 28 декабряНа Украине обнаружены четыре ядерных фугаса
12:56 28 декабряГибридная журналистика унюхала след Путина
12:16 28 декабряПроглатывать Украину сподручнее кусками, а не целиком – Ходаковский
11:11 28 декабряПопытки Порошенко завершились на дальних подступах к Кремлю
10:13 28 декабряУкраинским катерам придется забыть, что такое выход в море
9:55 28 декабряНа пути украинских диверсантов появилась преграда
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22:54 27 декабряКрымские татары не слышат голос меджлисовцев
22:47 27 декабряВ Москве заявили, что Украина для России потеряна навсегда
22:35 27 декабряКрым обскакал остальную Россию
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14:18 27 декабряДепутат из Севастополя пообещал подарить 1000 воздушных шаров «Сбербанку»
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21:33 26 декабряСевастополь спасает щедрость Москвы – местные чиновники признали отсутствие роста
21:25 26 декабряМИД России прокомментировал угрозу украинско-НАТОвского похода к Крымскому мосту
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