В Киеве переименовали улицу, где было посольство России
Горсовет Киева сегодня проголосовал за переименование Воздухофлотского проспекта в улицу Воздушных сил. Старое название вроде и не было явно «москальским», однако некоторые граждане наверняка помнили, что авиация называлась «воздушным флотом» при Ленине-Сталине.
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На Воздухофлотском проспекте ранее находилось посольство России, сотрудники которого выехали с Украины накануне начала СВО. После 2014 года киевские депутаты предлагали назло Москве переименовать часть проспекта возле диппредставительства РФ в честь Степана Бандеры. Так что сегодняшнее переименование – еще не самое «упоротое».
Кстати, автором постановления была Марина Порошенко – супруга бывшего президента-кондитера, возглавляющая его фракцию в Киевсовете. По ее же инициативе сегодня проголосовано за появление в Киеве улиц Европейского союза и Североатлантического альянса (НАТО).
Мэр Виталий Кличко заявил, что переименования состоялись «в рамках дерусификации».
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