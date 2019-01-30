В Киеве перекрыли движение в час-пик для шествия боевиков Авакова-Билецкого

30.01.2019, Киев, Игорь Петров

Около тысячи боевиков контролируемого главой МВД Арсеном Аваковым «Национального корпуса» – политического крыла нацбата «Азов» – прошли накануне вечером с зажженными факелами и файерами по центру Киева в честь очередной годовщины т.н. «подвига героев Крут», когда во время Гражданской войны украинские самостийники бросили необученных студентов на встречу наступающим на Киев большевикам.

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Шествие прошло без инцидентов, участники несли флаги Украины и «Национального корпуса» а также баннеры с надписями «Слава героям Крут» и кричали традиционные лозунги: «Слава нации! Смерть врагам!», «Украина превыше всего!» и пр., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Факельное шествие проводилось в час пик, и для колонны перекрыли ряд улиц с оживленным движением, что вызвало заторы в центре. Водители автомобилей, которые вынуждены были ждать, недовольно сигналили, но при приближении колонны переставали.