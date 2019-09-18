В Киеве перекрыли мост из-за психа, угрожающего его подорвать

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве полиция перекрыла мост Метро из-за угроз неизвестного его взорвать, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции по городу Киеву Национальной полиции Украины.

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“Движение по мосту в обоих направлениях перекрыто. На место выехали все оперативные службы”, — рассказали в полиции.



Вместе с тем в комментарии “Громадському” заместитель начальника отдела коммуникации столичной полиции Яны Неруш сообщила, что мужчина на мосту угрожает также стрелять.

“Правоохранители, патрульные, следственная оперативная группа Главка выехали на место”, — сообщила она.

В паблике “Киев Оперативный” в социальной сети Facebook также сообщается, что мужчина ехал по мосту на автомобиле, почему-то решил остановиться и выйти.

“Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет”, — говорится в сообщении.



Полиция ввела план “Сирена”. Сообщается, что мужчина находится посредине моста.

До этого Киевский метрополитен закрыл работу шести станций красной ветки столичного метро в связи с анонимным звонком о минировании.

“Красная линия работает только от станции “Академгородок” до станции “Арсенальная”. Движение от станции “Днепр” до станции “Лесная” остановлено. Специалисты проводят проверку”, — сообщили в столичном метро.

Жители Киева в социальных сетях уже жалуются на пробки и на недостатки в работе метрополитена.

“Идиот. Вот я в метро сейчас еду, люди в шоке, на многих станциях не останавливается метро”, — написала одна из пользовательниц Facebook.