В Киеве переполох: «Путинский шнырь» Орбан собирается забрать Закарпатье

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 20:54
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Закарпатье, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Посетивший Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы является марионеткой Владимира Путина – и собирается отобрать у Украины Закарпатье.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил объявленный Россией в розыск неонацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Посетивший Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы является марионеткой Владимира Путина – и собирается...

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«Орбан принадлежит к тому классу гостей, после отъезда которых приходится пересчитывать серебряные ложки. Чем, вероятно, сейчас и занимается Ермак.

Орбан ненавидит украинцев, любит Путина, очень хочет отобрать у нас Закарпатье, и ему очень понравилась эта поездка. Он впервые после полномасштабного вторжения приехал на Украину, а до того даже слушать о нас не хотел. А сейчас приехал, и у него всё хорошо, они с Зеленским собираются что-то там подписывать», – возмущался Корчинский.

«И если это всё нравится Орбану, это должно очень не нравиться нам. Орбан – это путинский шнырь, и его приезд свидетельствует о том, что переговоры всё-таки ведутся на разных уровнях. И это говорит о том, что, к сожалению, украинская власть пошла на эти переговоры. И уже расплачивается за это. В частности, мы расплатились нашим Закарпатьем, его культурная аннексия уже началась. Украинская власть согласилась на все 11 условий Орбана.

Теперь Орбан будет содействовать нашему продвижения в ЕС на условиях Путина. То есть, мы будем идти в ЕС без нескольких украинских областей, и отдельно от Закарпатья, которое будет в ЕС как часть Венгрии», – подытожил он.

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