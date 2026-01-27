Россия уже бьёт по Украине ракетами текщего года выпуска.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский военный блогер Сергей Мисюра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что вы сказали, что они производят «Шахеды» и ракеты, и прям с конвейера запускают, я видел информацию, что на залетающих Х-101 была дата январь 2026 года.

То есть, у них за 19 дней января уже появились эти ракеты, чтобы запускать – это двоякая ситуация. С одной стороны, я как военный знаю, что если пришли три ракеты, то две в резерв, а одну запустить. Должен быть стратегический запас, а они уже без запаса запускают.

Однако, с другой стороны, это проблема, что они до сих пор могут их производить. Мы на множество элементов влияли, я общаюсь с людьми, которые влияют на разные логистические цепочки, что можно задержать производство «Шахедов» на месяц. Найти компанию через Гавайи или Сингапур, находятся эти прокладки и блокируются – так можно блокировать производство «Шахедов» или ракет, если найти все цепочки, по которым они производятся», – уверял бандеровец.