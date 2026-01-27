В Киеве переполох: «Ракеты по нам летят прямо с конвейера. Это и хорошо, и очень плохо»

Вадим Москаленко.  
27.01.2026 22:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 555
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия уже бьёт по Украине ракетами текщего года выпуска.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский военный блогер Сергей Мисюра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже бьёт по Украине ракетами текщего года выпуска. Об этом на канале «ProUA»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что вы сказали, что они производят «Шахеды» и ракеты, и прям с конвейера запускают, я видел информацию, что на залетающих Х-101 была дата январь 2026 года.

То есть, у них за 19 дней января уже появились эти ракеты, чтобы запускать – это двоякая ситуация. С одной стороны, я как военный знаю, что если пришли три ракеты, то две в резерв, а одну запустить. Должен быть стратегический запас, а они уже без запаса запускают.

Однако, с другой стороны, это проблема, что они до сих пор могут их производить. Мы на множество элементов влияли, я общаюсь с людьми, которые влияют на разные логистические цепочки, что можно задержать производство «Шахедов» на месяц. Найти компанию через Гавайи или Сингапур, находятся эти прокладки и блокируются – так можно блокировать производство «Шахедов» или ракет, если найти все цепочки, по которым они производятся», – уверял бандеровец.

«С одной стороны, это хорошо, что они с конвейера выпускают, сразу с завода вышла ракета или «Шахед», и они по Украине его запустили. А с другой стороны, плохо, что они это могут», – переживал Мисюра.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить