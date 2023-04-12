В Киеве переполох: Российские системы РЭБ глушат переданные ВСУ управляемые авиабомбы

Применение российской авиацией управляемых авиабомб, которыми они активно забрасывают украинские позиции, – это новый этап конфликта и серьезный вызов для ВСУ, которые не имеют противодействия таким боеприпасам.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, аналогичные украинские бомбы, переданные США, не срабатывают из-за мощного радиоэлектронного сопротивления со стороны России.

«Управляемые авиабомбы – это новый вид. То есть бомбы старые – ФАБ-500, 1500, 3000, пять и десять тысяч – есть такие бомбы. Но к ним приделали определенные устройства, которые с помощью GPS наводятся. И самолеты, которые их сбрасывают, бомбардировщики, они не заходят в зону действия противовоздушной обороны. В принципе, то, что нам дали наши западные партнеры – «Стингеры» и тому подобное, все системы очень высоконадежные, имеют большой процент сбития, но они стали заходить и это использовать. Дело в том, что само по себе это вооружение, они приделали эти устройства, это говорит о том, что противник начал применять высокомощное конвенциональное оружие. Они же раньше этого не применяли, а сейчас начали. Эта штука очень опасная. И появилась информация, что якобы наши бомбы, которые нам дали союзники, не срабатывают. Это говорит о том, что система РЭБ работает, и система РЭБ на высоком уровне», – сказал экперт.

«Кстати, ПВО и РЭБ у Российской Федерации находится на мировых уровнях. Меня могут комментировать, в России скажут, вот, военный эксперт похвалил нас, но дело в том, что я всегда сторонник того, что лучше «пере», чем «недо». Потому что говорить, что у России есть вундервафля и тут они всех разбомбят, но не надо этого боятся – бояться не надо, но надо быть к этому готовым», – заявил Стариков.