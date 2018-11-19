В Киеве переполох: Россия задержала в Азовском море украинский катер

19.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере были обнаружены свыше 240 килограмм рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей. Находившийся на борту улов и запрещенные орудия промысла были изъяты”, — говорится в сообщении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Капитан задержанного судна “привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности”. Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда конфискован сам катер.

В свою очередь, генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону направило ноту в представительство МИД РФ с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию о задержании украинских рыбаков в Азовском море.

“Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону 19 ноября 2018 года направило ноту в представительство МИД РФ в городе Краснодар с ходатайством подтвердить или опровергнуть факт задержания и сообщить о месте их содержания”, – сказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД – начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

По его словам, в случае подтверждения, консул будет обеспечивать защиту задержанных граждан Украины.