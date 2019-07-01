В Киеве переполох: Стрелков может занять кресло Порошенко в Раде

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Возвращение на Украину и регистрация в кандидаты в депутаты экс-главы администрации президента Януковича Андрея Клюева спровоцировало настоящий переполох в рядах окружения экс-президента Петра Порошенко.

С паническими заявлениями в ходе экстренного брифинга партии Порошенко «Европейская Солидарность» выступила нардеп Татьяна Чорновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня 1 июля стало днём формальной капитуляции, которая прописана в решении суда о регистрации Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты», – заявила Чорновол и призвала президента Зеленского немедленно созвать экстренный совет СНБО, чтобы рассмотреть, каким образом можно противодействовать подобным прецедентам.

Нардеп подчеркнула, что сейчас многие представители «злочинной банды» решили вернуться на Украину, но «способ, который выбрал для возвращения Клюев, является самым страшным».

«Этот способ имеет прямое отношение к угрозе национальной безопасности, потому я и призываю Зеленского созвать именно СНБО. Напомню, что именно установил суд в деле регистрации Клюева: мы знаем, что последние пять лет Клюев, который был в бегах, который жил за границей в комфортной Европе, а также очень долго у Путина в гостях в Москве, но суд установил, что всё это время он проживал в городе Донецке. Формально – да, Донецк – территория Украины, а значит человек, проживший там пять лет, имеет полное право баллотироваться.

Однако суд никаким образом не мог установить, что Клюев пять лет жил в Донецке по той простой причине, что Донецк сейчас оккупированный войсками РФ, оккупированный агрессором, в Донецке сейчас разгул атаманщины и терроризма, соответственно суд не мог ни коим образом установить факт проживания Клюева все эти пять лет в Донецке», – негодует Чорновол.

Она отметила что на экстренном заседании СНБО необходимо рассматривать все подобные инциденты.

«Вы понимаете, что после того, как мы это всё проглотим, это поставит под сомнение государственность Украины и наличие агрессии России. По сути, если мы это проглотим, эти выборы – это же не всё. Если будут довыборы по округам, то могут пойти такие известные деятели как Саша «Стоматолог» (Янукович), он придёт в суд и скажет, что проживал в Крыму всё это время. Сюда могут пойти такие известные деятели как Гиркин и Пушилин. А что? Они тоже проживали в Донецке и также могут баллотироваться в Верховную Раду. То есть, это, действительно, очень страшный прецедент, и на него нельзя не реагировать», – паникует Черновол.