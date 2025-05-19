В Киеве переполох: «У нас заканчивается обменный фонд!»

Вадим Москаленко.  
19.05.2025 20:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 533
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если случится ещё одни крупный обмен военнопленными, на Украине может кончиться обменный фонд, тогда как в России останутся ещё тысячи заключённых бандеровцев.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если случится ещё одни крупный обмен военнопленными, на Украине может кончиться обменный фонд, тогда...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мединский во главе группы переговорщиков, и то что место встречи изменить не смогли, это подводит к очень простым выводам: несмотря на то, что вы там три года воевали, потеряли еще территории, разрушили экономику, потеряли сотни тысяч человеческих жизней, – и вернулись в исходную точку.

Вот на это выводила позиция Кремля. И у меня не было никаких иллюзий, что это станет Стамбулом-2, что будет какой-то конструктив.

Все свелось к обмену позициями. А позиции, по сути, взаимоисключающие. Пока между ними я не вижу какой-то перспективы конструктива, если та или иная сторона не пойдет, не отступит от своих требований, это невозможно. Но договорились договариваться», – сказал Золотарев.

«И второй момент – это обмен пленными. Правда у меня там были скромнее ожидания, а тут аж тысяча на тысячу.

Но знаете, еще один такой обмен – и у нас обменный фонд закончится. А останется еще, как минимум, 5-6 тысяч наших пленных в Российской Федерации. Как с этим быть?», – в тревоге недоумевал он.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить