В Киеве переполох: ВСУ уже не спрячется за гражданскими после Полтавы

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После удара по Институту связи в Полтаве начинается новый этап противостояния, который приведёт к тому, что население Украины в масштабах всей страны будет требовать от ВСУ прекращать сосредоточение военных целей среди гражданских объектов.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы наблюдаем, что война привела к поражению объектов в глубоких тылах – учебные центры, университеты, места коммуникации военных, и не только. Трагичная составляющая – гибнут гражданские. Потому что рикошет, потому что не всё долетает правильно, потому что сбивается и т.д. И мы должны быть готовы к тому, что на этом уровне количество военных трагедий будет расти в геометрической прогрессии. Грубо говоря, война будет в этом смысле ужесточаться, а настроения людей – ожесточаться», – сказал Ермолаев. «Я помню, на минимальном уровне много было историй, когда заходили в Лисичанск, Северодонецк, вот этот временной период, когда наши военные жаловались, что местные приходили и говорили: уберите отсюда гаубицы, а то прилетит. Нечто такое, только в масштабе всей страны – мы будем ощущать?», – уточнил Шелест.

«Да, совершенно верно… Поэтому трагедия в Полтаве – это знак. Это свидетельство того, что будет дальше. Интенсивность будет несопоставима даже с привычными для нас ракетными атаками высокоточными ракетами, которые запускаются российской авиацией. Это будет более массовое применение и более активная работа по тылам. Плюс появятся и новые объекты поражения. Россия бьёт по энерго-объектам, Украина бьёт по энерго-объектам, инфраструктура – мосты, ж/д-узлы, связь и т.д. Ну а спутники этих ударов – гибель мирного населения», – рассуждал политолог.