В Киеве переполох: ВСУ уже не спрячется за гражданскими после Полтавы

Вадим Москаленко.  
09.09.2024 19:50
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После удара по Институту связи в Полтаве начинается новый этап противостояния, который приведёт к тому, что население Украины в масштабах всей страны будет требовать от ВСУ прекращать сосредоточение военных целей среди гражданских объектов.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После удара по Институту связи в Полтаве начинается новый этап противостояния, который приведёт к...

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«Сейчас мы наблюдаем, что война привела к поражению объектов в глубоких тылах – учебные центры, университеты, места коммуникации военных, и не только. Трагичная составляющая – гибнут гражданские. Потому что рикошет, потому что не всё долетает правильно, потому что сбивается и т.д.

И мы должны быть готовы к тому, что на этом уровне количество военных трагедий будет расти в геометрической прогрессии. Грубо говоря, война будет в этом смысле ужесточаться, а настроения людей – ожесточаться», – сказал Ермолаев.

«Я помню, на минимальном уровне много было историй, когда заходили в Лисичанск, Северодонецк, вот этот временной период, когда наши военные жаловались, что местные приходили и говорили: уберите отсюда гаубицы, а то прилетит. Нечто такое, только в масштабе всей страны – мы будем ощущать?», – уточнил Шелест.

«Да, совершенно верноПоэтому трагедия в Полтаве – это знак. Это свидетельство того, что будет дальше. Интенсивность будет несопоставима даже с привычными для нас ракетными атаками высокоточными ракетами, которые запускаются российской авиацией.

Это будет более массовое применение и более активная работа по тылам. Плюс появятся и новые объекты поражения. Россия бьёт по энерго-объектам, Украина бьёт по энерго-объектам, инфраструктура – мосты, ж/д-узлы, связь и т.д. Ну а спутники этих ударов – гибель мирного населения», – рассуждал политолог.

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