В Киеве переживают, что помощь США уже не доберётся до поля боя

Вадим Москаленко.  
28.04.2024 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


ВКС России последовательно уничтожают украинские железные дороги для того, чтобы выделенная Америкой помощь не добралась до передовой.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВКС России последовательно уничтожают украинские железные дороги для того, чтобы выделенная Америкой помощь не...

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«Враг не глупый, он адаптируется к современным условиям, имеет развитую сеть информаторов. И получает от своих шпионов ведомости о перемещении тех или других видов военной техники. Причём, начинает следить от западных границ нашей страны, а это вызов.

Вчера снова были прилёты в трёх регионах нашей страны по объектам инфраструктуры железнодорожного сообщения. До этого мы помним прилёты по Синельникову и Павлограду в Днепропетровской области. Враг таким образом пытается разрушить нашу железнодорожную инфраструктуру, чтобы максимально замедлить перемещение грузов военного назначения», – сказал Селезнев.

«Обычный эшелон способен за раз перевезти до пяти тысяч тонн грузов, а обычная фура – до тридцати тонн. Цифры несоразмерны, и очевидно, что многие грузы военного значения будут перемещать именно по железным дорогам.

Железнодорожная система на Украине достаточно разветвлённая, но враг знает о логистических хабах, которые обычно используют ВСУ. Думаю, именно по ним и прилетают вражеские ракеты», – подытожил он.

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