В Киеве переживают, что помощь США уже не доберётся до поля боя

ВКС России последовательно уничтожают украинские железные дороги для того, чтобы выделенная Америкой помощь не добралась до передовой.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг не глупый, он адаптируется к современным условиям, имеет развитую сеть информаторов. И получает от своих шпионов ведомости о перемещении тех или других видов военной техники. Причём, начинает следить от западных границ нашей страны, а это вызов.

Вчера снова были прилёты в трёх регионах нашей страны по объектам инфраструктуры железнодорожного сообщения. До этого мы помним прилёты по Синельникову и Павлограду в Днепропетровской области. Враг таким образом пытается разрушить нашу железнодорожную инфраструктуру, чтобы максимально замедлить перемещение грузов военного назначения», – сказал Селезнев.