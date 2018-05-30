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30.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Медицина, Общество, Происшествия, Скандал, Украина

В Киеве – первая смерть от ботулизма


В Киеве после заболевания ботулизмом умерла женщина, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-центр столичного управления Госпродпотребслужбы.

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Сообщается, что женщина, вероятно, 26 мая употребляла плотву, выловленную в Десне. Рыбу вялили в домашних условиях в апреле текущего года. За медпомощью пострадавшая обратилась 27 мая, тогда же ее госпитализировали в Александровскую больницу с диагнозом «ботулизм клинический». В тот же день ей ввели сыворотку против ботулизма, однако женщина скончалась.

«Остатки рыбной продукции утилизированы родственником заболевшей», — заверили в Госпродпотребслужбе.

Отметим, указанный случай заболевания ботулизмом в Киеве — не первый в стране. Аналогичные фиксировались практически по всей Украине.

 

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