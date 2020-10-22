В Киеве «писающий мальчик» помочился на портреты майданщиков

22.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В украинской столице неизвестный справил нужду прямо на портреты погибших боевиков Майдана в центре столицы.

Видео инцидента опубликовало сообщество «Киев оперативный», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На ролике видно, как нетрезвый мужчина опорожняется на аллее «Героев Небесной Сотни» и уходит нетронутым, несмотря на то, что в это время на Майдане находились люди. В соцсетях уже объявили розыск хулигана, уголовное дело возбудила и столичная полиция.

«Правоохранители разыскивают лиц, причастных к этому событию и в рамках досудебного расследования устанавливают все обстоятельства произошедшего… Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личность правонарушителя и привлечь к ответственности», – говорится в сообщении полиции Киева.