10.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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В Киеве плачут, что жители Крыма и ЛДНР «уже не станут нормальными гражданами»

Жители ЛНР, ДНР и Крыма, получившие российское гражданство, никогда не станут «нормальными гражданами» Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что владельцев российских паспортов из числа бывших граждан Украины нужно «отпустить».

«Относительно людей, которые в нынешних условиях пойдут и получат российский паспорт, нужно понимать, что они не станут уже нормальными гражданами, я уже не говорю патриотами. Это нужно четко себе понимать. Я не беру единичные случаи, когда есть семейные обстоятельства, кто давно имеет российские паспорта в Одесской или Харьковской области – это все понятно. Но кто в нынешних ситуациях после того ужаса, который он увидел в Донецке, в Луганске при том всем берет российский паспорт, этих людей нужно просто отпустить, как ситуацию», – заявил Копчак.

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