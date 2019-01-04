//exit;
04.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Политика, Транспорт, Украина, Экономика
Просмотров:

В Киеве плачут о заблокированных украинских портах в Азовском море

Иностранные судовладельцы начинают переориентировать свои маршруты в обход украинских портов.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия применяет все средства и методы для продолжения блокады. Более того, у нас уже есть отклик этой ситуации, когда многие судовладельцы, понимая, что срок ожидания прохождения через Керченский пролив слишком велик, переориентируют свои судна на порты или Чёрного моря, или вообще на другие направления. Это плохо, потому что это бьёт по экономике всего края.

Безусловно, это хорошо продуманная спецоперация российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион», – заявил Омелян.

«Это всё в «ручном режиме». Так как международное давление на Россию высоко, они делают вид, что всё ОК. Как только уменьшится давление или появится иной раздражитель, они, безусловно, вернутся к этой практике. Потому что их цель – дестабилизировать Приазовье и в дальнейшем получить границу до Крыма и продлить экспансию», – добавил украинский министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Украинской православной Церкви разрешат остаться на Украине, если она назовет себя Русской
«Добро пожаловать в ад» – в Киеве поздравили украинцев с Новым годом
«Климкин наряжается в пиджаки убитых пленных» – Червоненко
Экс-спикер Рады соблазняет украинцев «правильным» евровыбором
Лишать людей права голоса нельзя, но если надо, то можно – экс-комбат «Айдара»
«Гиперлуп Омеляна» стал синонимом «украинского ужаса и дебилизма»
Украинский министр призвал «дать России по носу и гнать назад в берлогу»
ЦИК Украины уличили в нарушении Конституции
Экс-соратник Ющенко назвал декоммунизаторов «дебилами» и «стукачами»
Поляки хотят, чтобы вопросом Украины вместо «нормандской четверки» занималась ООН
Власть боится правды о «небесной сотне» и думает, что она навсегда – экс-соратник Ющенко
В Киеве обвиняют Москву в намерении захватить Белоруссию
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть