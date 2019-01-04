В Киеве плачут о заблокированных украинских портах в Азовском море

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Иностранные судовладельцы начинают переориентировать свои маршруты в обход украинских портов.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия применяет все средства и методы для продолжения блокады. Более того, у нас уже есть отклик этой ситуации, когда многие судовладельцы, понимая, что срок ожидания прохождения через Керченский пролив слишком велик, переориентируют свои судна на порты или Чёрного моря, или вообще на другие направления. Это плохо, потому что это бьёт по экономике всего края.

Безусловно, это хорошо продуманная спецоперация российской стороны, чтобы дестабилизировать Мариуполь, Бердянск и вообще весь регион», – заявил Омелян.

«Это всё в «ручном режиме». Так как международное давление на Россию высоко, они делают вид, что всё ОК. Как только уменьшится давление или появится иной раздражитель, они, безусловно, вернутся к этой практике. Потому что их цель – дестабилизировать Приазовье и в дальнейшем получить границу до Крыма и продлить экспансию», – добавил украинский министр.