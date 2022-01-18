В Киеве плачутся: Американское оружие не спасет, разгром Украины будет молниеносным

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Новости Украины

В случае вторжения российских войск на Украину США предоставят ей летальное оружие.

Об этом во время визита в Киев заявил сенатор США Ричард Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также американский политик снова повторил угрозы об «ужасных экономических санкциях».

«Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни», – заявил Блюменталь.

По мнению волонтера украинской армии Юрия Касьянова, помогающего боевикам АТО, заявления американского сенатора – не повод для радости, а скорее дежурные слова поддержки. Он добавляет, что пока оружие дойдет до Украины она фактически проиграет войну.

«А война – первая фаза, вторжение – будет скоротечная. Уже в первый день разбомбят все тыловые базы, склады и другие важные объекты, на второй день возьмут в кольцо войска на Донбассе, добегут до Киева и высадят десанты в Борисполе, Гостомеле и Жулянах. Потом уже оружие это только тайными тропами через границу доставлять. Не может быть, чтобы сенаторы США этого не знали. Но ведь главное – выявить озабоченность. И проявить поддержку на словах», – написал Касьянов в своем блоге.