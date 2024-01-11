В Киеве плачутся: армия России уже использует искусственный интеллект

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Российская армия уже применяет на передовой такие технические новинки, как искусственный интеллект и реактивные дроны, о чём ВСУ пока и не мечтают.

Об этом в эфире своего блога заявил пропагандист Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская оборонка – это что-то среднее между советской оборонкой и оборонкой стран Запада, только в худшем их проявлении. И в результате получается то, что получается. И в принципе, мы обречены на то, чтобы начать изменения в оборонном комплексе. Потому что уже появились реактивные «Шахеды», на fpv-дронах российского производства уже работает искусственный интеллект. И это всё говорит о том, что для нас ситуация изменяется в худшую сторону. И находиться в эйфории что оно само всё как-то образумится – это смерти подобно», – возмутился Романенко.