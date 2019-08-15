В Киеве плачутся, что Майдан в Москве проваливается

15.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Протесты в Москве не имеют никаких перспектив. Даже, если на улицы российской столицы выходит 50 тысяч человек, в масштабах мегаполиса это ничтожно мало.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели на днях то, что происходит в Москве. Какие-то побеги, но я очень сомневаюсь, что они сегодня приведут к результатам. Возможно, это была специально проведенная операция российских спецслужб для того, чтобы реально пощупать какой есть протестный потенциал. Увидели, он пока небольшой. Посадили всех, кого нужно, а кого не нужно оставили. Провели перепись оппозиционеров и тех, кто может выйти на протесты… Если выходит 50 тысяч человек, о чем профанфарили как большой успех, ну для Москвы это ничего.

Если выходит 500 тысяч человек, 800 тысяч, миллион – тогда нет никакой полиции ни в одной стране мира, она просто исчезает, потому что это нереально противостоять полицейским такому количеству людей. В Москве этого не было и по моим оценкам пока что не будет. Русский народ по своему историческому стремлению к свободе не приучен. Тех, кто реально хочет изменений в российском обществе не более 1%. Этого очень мало. Для того, чтобы изменения произошли, должно быть 8-10-15%. Тогда можно привести всю систему в движение», – заявил Огрызко.