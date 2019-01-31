В Киеве плачутся, что РФ стратегически переигрывает Запад и Украину

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине нужно готовиться к тому, что РФ может провести наступление и захватить страну в любое время, а также к тому, что следующий после Путина президент может быть еще более жестким.

Об этом в интервью газете «Факты» заявил украинский дипломат, глава «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция мира на действия России (как и наша, впрочем) опаздывает на три-шесть-девять месяцев… В России прекрасная система стратегического планирования. Все, что они делают, они делают тогда, когда понимают, что никакого сопротивления не будет или оно будет таким, что они смогут с этим жить. Вот и все. Да, они сделали какие-то очевидные ошибки в расчетах, но генерально не ошиблись. Они могут напасть, оккупировать, создать проблему или конфликт, которые мы не сможем решитьа», – сокрушается дипломат.

Он также говорит, что российская власть будет становиться все жестче.

“Там не придут к власти либералы. Скорее всего, придут те, кто намного хуже Путина», – прогнозирует Яременко