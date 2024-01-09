В Киеве плачутся, что в Европе некому воевать

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В Европе нет стран, способных мобилизоваться и включиться в войну такого формата, как сегодня на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости.LIVE» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, самые сильные континентальные армии сегодня противостоят друг другу на Украине, а немцы, французы, британцы и поляки воевать неспособны.

«Некому воевать в Европе. Там нет военной стратегической культуры. Где французы? Они не воюют уже давно. После Наполеоновских войн и после Первой мировой там слом, не хотят воевать после неисчислимых жертв в Первой мировой войне, которую Франция выиграла вместе с Британией, тем не менее, Вторую мировую войну они немцам сдали полностью… То же самое и с немцами. Что сейчас ни делай – не восстанавливай Бундесвер, ни какие-то программы. Два года назад почти было большое выступление Шольца в Бундестаге о так называемом переломе времени, что мы – 100 миллиардов евро на перевооружение, – и не пошло оно. Разнеметчили немцев, демилитаризировали их после Второй мировой войны так, что сейчас создать какую-то боеспособную армию трудно, ее нет там фактически», – сказал эксперт.

«Дальше – в Британии вообще сухопутной армии нет, потому что она – морская держава. Там хорошие силы спецопераций и морская составляющая, а сухопутка там примерно 70 тысяч активных. Куда? У нас воюют под миллион человек на линии фронта – с нашей стороны и с российской, вот и все. Дальше какие другие? Поляки никогда не были воинами. Я говорил всегда и сейчас повторяюсь, что две самые большие сухопутные, лучшие армии сегодня в Европе воюют на линии фронта в Украине. Это российская армия и украинская», – заявил Карасев.