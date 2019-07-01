В Киеве плачутся: крымчане не хотят учиться в украинских вузах

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Выпускники крымских школ предпочитают российские университеты украинским из-за слишком низкого качества последних.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Цензор.нет» заявил экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кампания «Крым – это Украина» относительно образования – идея супер. Но почему-то из тысяч выпускников крымских школ у нас несколько сотен абитуриентов ежегодно. Этому много объективных и субъективных причин, но, кроме всего прочего, государство делает ставку на учебные заведения в Херсонской области. Со всем уважением к учебным заведениям в Херсонской области, я бы не отдал туда своего ребёнка, даже если бы они за это платили большие деньги.

Мы пытаемся рассказать: «Мальчишки и девчонки, все идите учиться в такой-то Херсонский университет». Тратим на это определённые государственные ресурсы, они туда приходят, смотрят на это всё, и говорят: «Нет, извините, мы пойдём в Московскую пограничную академию», – пожаловался он.

В таком положении вещей экс-чиновник обвинил непосредственно министерство образования Украины.

«Вступать в другие украинские вузы они могут, но, во-первых, есть перечень вузов, определённый министерством образования. Во-вторых, для Крыма определили базовыми именно херсонские университеты. Это у нас такая образовательная политика», – резюмировал Бабин.