С «нулевых» на Украине активно уничтожалась армия и логистика, закрывались крупные заводы и прекращались военные проекты.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Ехануров предусмотрительно покритиковал исключительно Януковича.

«Представьте себе, что в 2009 году на всё украинское войско было выделено 0,81% от ВВП. Если перевести в доллары, это 1,1 миллиарда долларов. Польша тогда давала порядка 8-9 миллиардов, Россия – 65 миллиардов. Какое было соотношение.

И вот в 2009 году мы начали хоронить ракетные программы на «Южмаше». Похоронили программы «Корветов», и остановились в развитии. А в 2010 пошёл демонтаж, уже когда Верховным главнокомандующим стал Янукович», – вещал бывший чиновник.