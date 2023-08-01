В Киеве плачутся: «Мы угробили производство ракет и флота ещё до войны»

Вадим Москаленко .  
01.08.2023 22:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


С «нулевых» на Украине активно уничтожалась армия и логистика, закрывались крупные заводы и прекращались военные проекты.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С «нулевых» на Украине активно уничтожалась армия и логистика, закрывались крупные заводы и прекращались...

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При этом Ехануров предусмотрительно покритиковал исключительно Януковича.

«Представьте себе, что в 2009 году на всё украинское войско было выделено 0,81% от ВВП. Если перевести в доллары, это 1,1 миллиарда долларов. Польша тогда давала порядка 8-9 миллиардов, Россия – 65 миллиардов. Какое было соотношение.

И вот в 2009 году мы начали хоронить ракетные программы на «Южмаше». Похоронили программы «Корветов», и остановились в развитии. А в 2010 пошёл демонтаж, уже когда Верховным главнокомандующим стал Янукович», – вещал бывший чиновник.

Он отметил, что украинская армия была практически уничтожена.

«В первую очередь, была уничтожена вся логистика, и ССО, и военкоматы – всё было ликвидировано. И мы оказались в таком состоянии. Потому что верим политикам, которые красиво говорят, красиво одеваются. Элита оказалась не на высоте», – пожаловался Ехануров.

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