В Киеве плачутся: «Мы угробили производство ракет и флота ещё до войны»
С «нулевых» на Украине активно уничтожалась армия и логистика, закрывались крупные заводы и прекращались военные проекты.
Об этом в интервью киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
При этом Ехануров предусмотрительно покритиковал исключительно Януковича.
«Представьте себе, что в 2009 году на всё украинское войско было выделено 0,81% от ВВП. Если перевести в доллары, это 1,1 миллиарда долларов. Польша тогда давала порядка 8-9 миллиардов, Россия – 65 миллиардов. Какое было соотношение.
И вот в 2009 году мы начали хоронить ракетные программы на «Южмаше». Похоронили программы «Корветов», и остановились в развитии. А в 2010 пошёл демонтаж, уже когда Верховным главнокомандующим стал Янукович», – вещал бывший чиновник.
Он отметил, что украинская армия была практически уничтожена.
«В первую очередь, была уничтожена вся логистика, и ССО, и военкоматы – всё было ликвидировано. И мы оказались в таком состоянии. Потому что верим политикам, которые красиво говорят, красиво одеваются. Элита оказалась не на высоте», – пожаловался Ехануров.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.