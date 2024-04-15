В Киеве плачутся: Россия серьезно повысила эффективность ракетных ударов

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Россия, проанализировав накопленный опыт, существенно повысила эффективность ударов по украинской энергетике.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил близкий к украинским спецслужбам военно-политический обозреватель Александр Коваленко из группы «Информационное сопротивление», специализирующейся на антироссийской пропаганде.

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«Они за этот год все это проанализировали, сделали выводы и сами смекнули, как повысить эффективность ударов по энергетической инфраструктуре. Просто бить по этим областям, где нечем перехватывать «Кинжалы» и «Искандеры». А это почти все кроме Киева», – сказал эксперт «РБК-Украина».

Отмечается, что сегодняшняя ситуация, «когда Россия смогла повредить 80% электростанций Украины», связана с тем, что Россия поменяла тактику и теперь больше бьет по тем местам, которые и раньше не были полностью покрыты ПВО, прежде всего «Пэтриот».

«В принципе те ракеты, которые мы не сбиваем, в тех областях, где они прилетают, мы их и не сбивали, потому что нет таких систем. Поэтому и количество результативных попаданий больше, потому что россияне начали наносить удары по тем областям, той ракетой-компонентой, которую там нечем сбивать. Систем Patriot нет там, куда прилетают «Кинжалы» или «Искандеры». В Одессе нет Patriot, а 10 апреля по Одессе 6 «Искандеров» прилетело», – подчеркнул Коваленко.